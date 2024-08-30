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Brent petrolün varil fiyatı 79,17 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,17 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2024 09:49, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2024 09:50
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Brent petrolün varil fiyatı 79,17 dolar

Dün 79,19 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,82 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,47 artarak 79,17 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 76,23 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının artışında, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların geniş alana yayılabileceği endişesi, Libya'daki üretim kesintileri ve Irak'ın olası üretim azaltma planları nedeniyle küresel arzın daralabileceği endişeleri etkili oldu. Bu da petrol fiyatlarının az da olsa yukarı yönlü hareket etmesine yol açtı.

Libya Ulusal Petrol Şirketinden yapılan açıklamada, "Petrol ve doğalgazın üretimin durdurulacağı duyurusu sonucunda oluşan zarar, üretimin 3 gün önce durdurulmasından bu yana 120,3 milyon doları aştı." ifadelerine yer verildi.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından atanan hükümet, Merkez Bankasının yönetimi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 26 Ağustos'ta tüm petrol sahaları, limanlar ve kurumlarda "mücbir sebep" ilan ettiğini, üretimin ve ihracatın durdurulması kararı aldığını bildirmişti.

Ayrıca ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi sinyali vermesi, fiyatlar üzerinde etkili oluyor. ABD ekonomisinin dayanıklılığına dair işaretler ve faiz indirimi beklentileri de petrol fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Ülkede faiz indirimine gidilmesinin ekonomik hareketliliği ve petrol talebini artırması bekleniyor.

Orta Doğu'da süren çatışmaların geniş alana yayılabileceği endişesi, piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılar sürüyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı ile Tulkerim kentlerinde bulunan İsrail askerlerine karşı şiddetli bir çatışma içinde olduklarını açıkladı.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Mücahitlerimiz, Cenin ve Tulkerim'e giren işgal güçleriyle mermi ve patlayıcılarla çatışmaya devam ediyor. Mücahitlerimiz, bölgeye giren işgal güçlerine ait askeri araçlarda 10'dan fazla kara bombası patlatmayı başardı." ifadelerine yer verildi.

İsrail Güvenlik Kabinesinin Mısır-Gazze Şeridi sınırındaki Philadelphi Koridoru'nda İsrail askerlerinin işgalinin devam etmesini onayladığı bildirildi. Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'nda işgalin sürmesine ilişkin çizilen haritaları Güvenlik Kabinesine sunduğu belirtildi. Yapılan oylamada, Güvenlik Kabinesinin 10 üyesinden 8'inin İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'ndaki işgalinin devam etmesinden yana oy kullanmasıyla önerinin kabul edildiği ifade edildi.

Brent petrolde teknik olarak 79,90 ile 82,44 dolar aralığının direnç, 77,36 ile 74,82 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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