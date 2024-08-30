Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ağustos 2024 10:25, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2024 10:57
Büyük Zafer'in 101'inci yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenleniyor.
Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.
Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.