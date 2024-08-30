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Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentisi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için bekleyiş sürüyor. TÜİK, 3 Eylül Salı günü enflasyon rakamlarını duyuracak. Kira zammında belirleyici olan 12 aylık ortalamalara göre TÜFE rakamları da belli olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2024 10:57, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2024 10:58
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Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentisi belli oldu

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Salı günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,64 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,21, en yüksek yüzde 3,10 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda yüzde 3,23 artış kaydetmişti.

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