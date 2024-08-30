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Çoban krizi arşa çıktı! Sivas'ta Türk çoban bulunamıyor

Sivas'ta 400 hayvanı olan Fikri Demiray, hayvanlarıyla ilgilenecek Türk çoban bulamadıklarını, sadece Afganistan göçmeni çobanların bu işi yaptığını ve onların da taleplerinin bitmediğinden yakınarak, "30 GB mobil internet isteyen de var, ne yapacaksın mecbur alacaksın" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2024 12:45, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2024 12:35
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Çoban krizi arşa çıktı! Sivas'ta Türk çoban bulunamıyor

Hayvancılığın bel kemiği olan çobanlık mesleği, kimsenin yapmaması nedeniyle büyük bir sorun haline geldi. Özellikle Sivas gibi hayvancılığın kalbinin attığı illerde, çoban bulmak giderek zorlaşıyor.

Hayvanlarıyla ilgilenecek çobanı bulamayan bazı sürü sahipleri ise çareyi sürülerini satmakta buluyor. Bu duruma halen direnen sürü sahipleri çobanların istekleri karşısında artık canlarından bezdi.

Sivas'ın Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas Beldesi Yassıpınar Mahallesinde yaşayan Fikri Demiray, çoban sıkıntısı nedeniyle herkesin hayvanlarını sattığını belirtti.

Artık Türk çoban kalmadığını belirten Demiray, "400 koyunum var. 30 bin lira maaş veriyorum. Barınmasından yemeğine hatta telefon faturasına kadar her şeyiyle ben ilgileniyorum. Benden 30 GB internet istiyor onu da alıyorum. Kaç GB isterse mecbur onu da alacağım. Bu duruma devletin el atması dışında başka hiçbir çare göremiyorum" dedi.

"ÇOBAN SIKINTISI HAYVANLARI SATTIRIYOR"

Çoban sorununun hayvancılıktan bıktırdığını söyleyen Demiray, "Türk çoban yok. Afganlı çobanlarsa bizlere mum tutturuyorlar. Devlet bize yardımcı olsa hayvancılık devam etse Türkiye'de et bedava olur. Çoban sıkıntısı nedeniyle artık herkes hayvanlarını satıyor. Şimdi ben 30 bin lira maaşla çoban tuttum. Kendimi zorlayarak maaş ödüyorum. Türk çoban diye bir şey kalmadı. Türk çoban olmadığı için de Afgan çobanlar bizlere her istediklerini yaptırıyorlar, bıktık artık. Çoban konusu bizi rahatsız ediyor. Artık bu sorun hayvancılıktan bıktırdı. 400 koyunum var. 30 bin lira maaş veriyorum.

Barınmasından yemeğine hatta telefon faturasına kadar her şeyiyle ben ilgileniyorum. Aylık gideri 40 bin liraya mal oluyor. Ben 40 bin lirayı bir ayda ailemle harcayamıyorum. Her şeyi ben ödüyorum. Benden 30 GB internet istiyor onu da alıyorum. Kaç GB isterse mecbur onu da alacağım. Bu duruma devletin el atması dışında başka hiçbir çare göremiyorum.

En azından sigortasını ödese gerisini yine biz hallederiz. 15 yıl önce bizim köyümüzde üç tane sürü vardı. Çoban sıkıntısı nedeniyle şimdi sadece bende kaldı. Ben de şimdilik dayanıyorum sonu ne olacak bilmiyorum. Devlet çoban sıkıntısını çözse hayvancılık artar et fiyatları düşer. Bizim coğrafyamız şahane" şeklinde konuştu.

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