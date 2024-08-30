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Anıtkabir'de '30 Ağustos' yoğunluğu

Anıtkabir, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2024 14:20, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2024 14:17
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Anıtkabir'de '30 Ağustos' yoğunluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından vatandaşların ziyaretine açılan Anıtkabir'i, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce vatandaş ziyaret etti.

Taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle Atatürk'ün mozolesini gelen vatandaşlar, dualar eşliğinde çiçek bıraktı.

Askerlerin nöbet değişimini izleyen vatandaşlar, Anıtkabir Müzesi'ni gezebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın uçuş gösterisini de ilgiyle izledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ailesiyle kutlamak için Anıtkabir'e gelen İbrahim Lökoğlu, "Havanın sıcak olmasına rağmen çok kalabalık. Oğlum 14 aylık. O da ilk defa Ata'sını ziyaret etti. Çok mutluyuz" dedi.

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