Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın , UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Eintracht Frankfurt, Ajax, Maccabi Tel Aviv, Lyon, Malmö, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente oldu.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Tottenham, Ajax, PAOK, AZ Alkmaar, Dinamo Kiev, Malmö, Elfsborg ve RFS takımları oldu.

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag, Manchester United, Lyon, AZ Alkmaar, Union Saint-Gilloise, Midtjylland, Atletico Bilbao ve Twente ile eşleşti.

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