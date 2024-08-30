Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2024 16:34, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2024 16:34
M.F.G'nin kullandığı 27 AJU 675 plakalı otomobil ile Ali Polat idaresindeki 02 BJ 102 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Suruç kara yolu 15. kilometresinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücülerden Ali Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 5 kişi Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.