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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Emirhan Topçu, Eren Dinkci ve Mustafa Hekimoğlu, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2024 16:49, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2024 16:51
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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi maçlarında 6 Eylül'de Galler'e konuk olacak, 9 Eylül'de ise İzlanda'yı İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda ağırlayacak. Teknik Direktör Vincenzo Montella, bu 2 maçın aday kadrosunu açıkladı.

28 futbolcunun bulunduğu A Milli Takım aday kadrosunda, Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı. Emirhan Topçu, Eren Dinkci ve Mustafa Hekimoğlu ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 2 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 18.15'te yapacak Ay-Yıldızlılar, Galler karşılaşmasının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek.

A Milli Takım kafilesi, 5 Eylül Perşembe günü saat 10.45'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek Galler maçı öncesindeki resmi antrenmanın ardından saat 15.00'te Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Cardiff'e gidecek.

Ay-Yıldızlılar, aynı gün TSİ 21.45'te Galler maçının oynanacağı Cardiff City Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcunun stadyumda düzenleyeceği basın toplantısı ise TSİ 22.00'de başlayacak.

A Milli Takım, İzlanda karşılaşması için 7 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.45'te Cardiff'ten İzmir'e geçecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu, 8 Eylül Pazar günü saat 13.45'te Gürsel Aksel Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, maç öncesindeki resmi antrenmanını da bu statta saat 18.15'te yapacak.

Galler ve İzlanda maçları için açıklanan 28 kişilik A Milli Takım aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Kaan Ayhan (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Umut Nayir (Konyaspor)

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