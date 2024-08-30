'2 Suriyeli Adalet Bakanlığında işe alındı' iddiası yalanlandı

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında sahte diploma hazırlamaktan tutuklanan 2 Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı yönündeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Sonradan Türk vatandaşlığı kazanan bu kişilerin Adalet Bakanlığında işe alınmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu kişilerden Z.B. hakkında 2022 yılında evrakta sahtecilik suçundan kovuşturma açılmış neticesinde beraat etmiştir. Bu kişi vatandaşlık kazandıktan sonra 2024'te Adana İlk Derece Adli Yargı Komisyon Başkanlığı bilirkişilik listesinde tercüman olarak yer almıştır. Diğer şahıs B.H. hakkında ise mahkumiyet kararı verilmiş ancak bu kişinin iddia edildiği şekilde bilirkişilik başvurusu bulunmamaktadır."

Açıklamada, sosyal medya hesaplarında konuya ilişkin gerçeğe aykırı paylaşım yapanlar hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.