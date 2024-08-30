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Arı kovanlarını tütsülemek için yakılan ateş ormana sıçradı

Antalya'nın Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde zirai alanda arı kovanlarının tütsülenmesi sırasında çıktığı belirlenen yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Bir ev ve traktör tamamen yanarken, ağılda bulunan keçi ve bir köpek vatandaşlar tarafından telef olmaktan son anda kurtarıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2024 18:52, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2024 18:52
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Arı kovanlarını tütsülemek için yakılan ateş ormana sıçradı

Saat 15.30 sıralarında Antalya'nın Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi Söğütlük mevkiinde yangın çıktı. Ziraat alanında başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter, amfibi uçak ve çok sayıda arazözün yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Rüzgar nedeniyle hızlı bir şekilde yayılan yangında bazı seralar zarar görürken bir ev ise tamamen yandı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından büyük oranda kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bir ev küle döndü

Bir kişinin evinin yandığını belirten Yurtpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Gündoğdu, "Şu anda yangınımız var, bütün ekipler çalışmalara devam ediyor. AFAD, Büyükşehir, Orman ekiplerimiz, uçaklarımız, helikopterlerimiz müdahale ediyor. Bir vatandaşımızın evi yandı. Hayvanlar yandı. Şu anda kontrol altına almak üzereyiz. Seralar yandı ama ne kadar yandı tam tespit edemiyoruz" dedi.

Yanan eve ilk müdahale eden Emre Gökcen ise, "Ev yanıyordu. Hayvanı gördük, kucaklayıp bulunduğu yerden çıkardık. Hayvan yanıyordu her tarafında kan vardı. Bir tane küçükbaş, kediler ve köpek vardı. Bir tane de araba vardı onu da çıkardık" ifadelerini kullandı.

Jandarma ekipleri olayı araştırıyor

Aslı Atakan isimli bir vatandaş ise, "Evler yandı, seralar yandı, traktör bile yandı. Şimdi traktör almaya kalksak ne kadar para. Ben ne yapacağım şimdi. Yangın neden çıktı bilmiyoruz. Oraya gidip bir gör, cayır cayır yanıyor. Traktör bile patladı. Sera camları da patladı" dedi.

Öte yandan, Aksu Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmada yangının bölgede arı kovanları bulunan bir vatandaşın kovanları tütsülemek için yaktığı ateş neticesinde başladığı tespit edildi.

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