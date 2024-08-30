2 yaşındaki çocuk oyun oynarken düdüklü tencerede sıkıştı
Batman'da, oyun oynamak için girdiği düdüklü tencerede sıkışan 2 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2024 19:12, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2024 19:14
Edinilen bilgiye göre olay, Batman Çay Mahallesi 2128. Sokak'taki evlerinde mutfakta oyun oynayan 2 yaşındaki kız çocuğu Eslem E., girdiği düdüklü tencereye sıkıştı. Durumu fark eden ailesi, Eslem'i kendi imkanlarıyla çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine Batman Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, düdüklü tencereyi penseyle keserek çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı.