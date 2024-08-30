'İki Suriyeli Adalet Bakanlığında işe alındı' paylaşımlarına soruşturma
'İki Suriyeli Adalet Bakanlığında işe alındı' paylaşımlarına soruşturma
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
Metrobüs kazası soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı
Metrobüs kazası soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı
Erdoğan: 85 milyon olarak hepimiz aynı gemideyiz
Erdoğan: 85 milyon olarak hepimiz aynı gemideyiz
Doğal gaza eylül ayında zam yok
Doğal gaza eylül ayında zam yok
'2 Suriyeli Adalet Bakanlığında işe alındı' iddiası yalanlandı
'2 Suriyeli Adalet Bakanlığında işe alındı' iddiası yalanlandı
Erdoğan: TSK milli birlik ve beraberliğimizin güvencesidir
Erdoğan: TSK milli birlik ve beraberliğimizin güvencesidir
CTE'den Dilruba Kayserilioglu'nun tahliyesi ile ilgili iddialara açıklama
CTE'den Dilruba Kayserilioglu'nun tahliyesi ile ilgili iddialara açıklama
IMF: Maaş artışları, beklenen enflasyonla yapılsın
IMF: Maaş artışları, beklenen enflasyonla yapılsın
Enflasyon Düzeltme talebi karşılık buldu
Enflasyon Düzeltme talebi karşılık buldu
Kamu ve özel sektörde çalışma saatleri düşecek mi? AK Parti'den açıklama
Kamu ve özel sektörde çalışma saatleri düşecek mi? AK Parti'den açıklama
Kırtasiye ve okul ürünleri mercek altında
Kırtasiye ve okul ürünleri mercek altında
10 soruda 'enflasyon muhasebesi'nde küçük işletmelere kolaylık
10 soruda 'enflasyon muhasebesi'nde küçük işletmelere kolaylık
Bakan Şimşek: Dış kaynaklar programımıza duyulan güvenin göstergesidir
Bakan Şimşek: Dış kaynaklar programımıza duyulan güvenin göstergesidir
Üniversite öğrencileri sahte burs mesajlarına karşı uyarıldı
Üniversite öğrencileri sahte burs mesajlarına karşı uyarıldı
Eylül ayında ekonomi gündemi yoğun
Eylül ayında ekonomi gündemi yoğun
Kaçak Rus okullarına kapatma kararı!
Kaçak Rus okullarına kapatma kararı!
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Çorum'da park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü
Çorum'da park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü
Erdoğan: Türkiye idealimizi adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz
Erdoğan: Türkiye idealimizi adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz
Erdoğan'ın 35 gün önce atadığı rektör istifa etti
Erdoğan'ın 35 gün önce atadığı rektör istifa etti
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Deprem haberleri peş peşe geldi!
Deprem haberleri peş peşe geldi!
Olaylı maçla ilgili yeni gelişme: İki polis müdürü görevden alındı
Olaylı maçla ilgili yeni gelişme: İki polis müdürü görevden alındı
Ekonomiye güven 39 ayın dibinde
Ekonomiye güven 39 ayın dibinde
MB'den Türk lirası mevduatı destekleyici ilave adımlar
MB'den Türk lirası mevduatı destekleyici ilave adımlar
8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararı alındı
8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararı alındı
Diyanetten Başkan Yardımcısı Martı'nın ifadelerine ilişkin açıklama
Diyanetten Başkan Yardımcısı Martı'nın ifadelerine ilişkin açıklama
YÖK'ten başörtüsü nedeniyle kongrede görev verilmeyen öğrenciye destek
YÖK'ten başörtüsü nedeniyle kongrede görev verilmeyen öğrenciye destek
Anneannesini öldüren eski bakan Şener'in oğlu tutuklandı
Anneannesini öldüren eski bakan Şener'in oğlu tutuklandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Metrobüs kazası soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı

Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden, metrobüs sürücüsü D.M.Ç. ve denetim amiri Ş.Y'nin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2024 22:15, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2024 22:47
Yazdır

Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün Sefaköy mevkisinde karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilen 8 şüpheliden 5'i, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği, metrobüs sürücüsü D.M.Ç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü M.E. ve müdür yardımcısı A.Y, metrobüs denetim amiri Ş.Y. ve yüklenici firma şantiye şefi M.S.K'nin tutuklanmasına karar verdi.

- Ne olmuştu?

Küçükçekmece'de dün sabah saatlerinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 51 kişi yaralanmıştı.

Kazanın ardından gözaltına alınan 4 kişiden 2'si ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. Diğer 2 kişi ise adliyeye sevk edilmişti.

Soruşturma kapsamında, yol bakım çalışmasında görev yapan metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi ile yol bakım onarım müdürlüğünde görevli müdür ve müdür yardımcısı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 6 şüpheliyi daha gözaltına almıştı.

Cumhuriyet savcısı, metrobüs sürücüsü D.M.Ç ve denetim amiri Ş.Y'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi, haklarında "taksirle yaralamaya ve ölüme neden olma" suçundan tutuklama talep ederek sulh ceza hakimliğine göndermişti.

Diğer 3 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber