Sınırda bir otomobilin içinden 'hayvanat bahçesi' çıktı

Yakalanan hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş için sınır kapısında gelen Yunanistan plakalı otomobil, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Şubesi ekiplerince arandı.

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