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Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düştü

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir tatil sitesinin 21'inci katından park halindeki otomobilin üzerine düşerek sunroof camından içeri giren şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2024 21:32, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2024 21:33
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Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düştü

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'nde bulunan bir tatil sitesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tatil sitesinde yaşayan 33 yaşındaki M.U. henüz bilinmeyen bir nedenle 21'inci kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilin sunroof kısmından içeri giren şahıs ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı M.U., itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. M.U. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

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