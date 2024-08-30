Diyarbakır'da akraba aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü

Yaralılardan Muhammed Akın D. (16) ve Mehmet Mustafa D. (39) hayatını kaybetti. E.E.D., E.Ü.D. ve E.D.D.'nin tedavileri devam ediyor.

Öncülü köyünde akraba aileler arasında sulama kanalı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

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