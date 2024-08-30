'Oğuzhan Atsız' rumuzu ile hakaret içerikli paylaşımlar yapan kişi yakalandı

Yakalanan ve sosyal medyadan "Oğuzhan Atsız" rumuzu ile hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen şüphelinin isminin Oğuzhan Şahin olduğu öğrenildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-28" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, aziz milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

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