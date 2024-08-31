Mersin'de 21. kattan düşen kişi yaşamını yitirdi

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erdemli Devlet Hastanesinde müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Aracın açılır tavanından içeri giren ve sıkışan M.U. itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, M.U. (33) Tömük Mahallesi'ndeki bir apartmanın 21'inci katının balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düştü.

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