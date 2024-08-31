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Sanayide kira artışı yüzde 100

Cushman & Wakefield I TR International'ın 'Gayrimenkul Pazarı Görünümü' raporuna göre bu yılın ilk yarısında ofis piyasasında yüksek talep, A sınıfı ofislerin boşluk oranını son 12 yılın en düşük, kiraları ise yüzde 13.5'lik artışla son 8 yılın en yüksek seviyesine taşıdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ağustos 2024 08:59, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2024 08:59
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Sanayide kira artışı yüzde 100

Cushman & Wakefield I TR International'ın 2024 yılının ilk yarısını incelediği 'Gayrimenkul Pazarı Görünümü' başlıklı raporuna göre, ticari gayrimenkulde kiralar döviz bazında son yılların en yüksek seviyesine çıktı. Mülk sahiplerinin lehine bir piyasanın oluştuğu ticari gayrimenkulde, kiralarda TL bazındaki artış ofis piyasasında yüzde 77'yi, sanayide ise yüzde 100'ü buldu.

Perakendede uluslararası markalar mağaza açmak için Türkiye'yi yeniden radarlarına alırken, lojistikteki kiralama işlemleri, e-ticaretin hızlı büyümesi ve Türkiye'nin öne çıkan pazar gücüyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 138 yükseldi. Bu üç sektörde en çok yıldızı parlayan alanlar ise 'yeşil bina sertifikalı ofis binaları', 'konsept ve geçici (Pop-up) mağazalar' ile 'veri merkezleri' oldu.

Ofis kiraları son 8 yılın en yükseğinde

Rapora göre, kiracı lehine bir piyasadan mülk sahibi lehine bir piyasaya dönüşen ticari gayrimenkulde kiralar, döviz bazında son yılların en yüksek seviyesinde. Mülk sahiplerinin lehine bir piyasanın oluştuğu ticari gayrimenkulde, kiralarda TL bazındaki artış ofis piyasasında yüzde 77'yi, sanayide ise yüzde 100'ü buldu.

Rapora göre, 2024 yılının ikinci çeyreğinde en yüksek ofis kiraları, İstanbul Levent'te metrekarede aylık 42 dolar olarak kaydedilirken; geçen yılın aynı dönemine kıyasla dolar bazında yüzde 13.5 oranında artarak son 8 yılın en yüksek seviyesini yakaladı. Ofis kiralarında Levent'i 35 dolarla İstanbul Anadolu Yakası, 32 dolarla Esentepe-Gayrettepe bölgesi, 30 dolarla Maslak izlerken; İzmir ve Ankara'da bu rakam 18 dolar oldu.

Türkiye yeniden uluslararası markaların radarında

Uluslararası markaların büyüme için Türkiye'yi yeniden radarlarına aldığını ortaya koyan rapora göre, mağazaların müşteri deneyimi üzerine çalışmaları sürerken, perakendede yılın ilk yarısında yükseliş eğilimini sürdüren başlıca trendler arasında konsept mağazacılık anlayışı, lüks perakende ve geçici (Popup) mağazacılık öne çıktı. Metrekare verimlilik endeksi verilerini de ele alan raporda bir önceki yıla göre endekste en yüksek artış yüzde 16,3 ile teknoloji kategorisinde kaydedilirken, ayakkabıda yüzde 8,7, giyimde ise yüzde 9,1 düşüş görüldü.

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