Bahçelievler'de hastaneye silahlı saldırı

Hastanenin acil bölümünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce gerçekleştirilen silahlı saldırıda 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Saldırıda hastane binası ve bir ambulans da zarar gördü.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Hayati tehlikeleri yok

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırganların açtığı ateşte biri polis memuru, biri jandarma personeli, biri özel güvenlik personeli, ikisi de sivil vatandaş olmak üzere 5 kişi yaralandığı ve yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı duyuruldu.

Açıklamada saldırıda kullanılan aracın terk edilmiş halde bulunduğu belirtildi.