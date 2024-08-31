Çorum'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Çorum'un Laçin ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2024 09:52, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2024 09:53
Kerim K. idaresindeki 06 BG 755 plakalı otomobil, Mert G'nin kullandığı 60 ACL 448 plakalı otomobil ve sürücüsü olay yerinden kaçan 37 ACJ 571 plakalı otomobil, Çorum-Laçin kara yolu Kırkdilim mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 60 ACL 448 plakalı otomobilde bulunan Emine G. ve Gamze A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.