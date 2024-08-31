Balıkçılar bu gece 'vira bismillah' diyecek

Ülke genelinde denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı, bu gece sona erecek.

Avlanma yasağı süresince hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, "vira bismillah" diyerek denize açılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 15-31 Ağustos'ta denizlerde küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntemlerle palamut avlamasına verilen izin doğrultusunda çapariyle avlanan balıkçılar, yeni sezonun bereketli geçmesini bekliyor.

Gece 00.00'da "vira bismillah" diyecek balıkçılar, sezona bol miktarda palamut avlayarak başlamayı ümit ediyor.

Denizde avlanmak için son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, heyecanla ağlarının sulara bırakılacağı saatleri sayarken, bir yandan da bol miktarda palamut yakalayarak sezona bereketli başlamak istiyor.

Av yasağının sona ermesini yalnızca balıkçılar değil vatandaşlar da heyecanla bekliyor. Tezgahların dolup taşmasıyla her kesimden vatandaşın sofrası da sezonun ilk balıklarıyla şenlenecek.