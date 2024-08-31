Üst kademe kamu yöneticilerinin atama usulü değişti
31 Ağustos 2024 tarihli ve 32648 sayılı Resmi Gazetede Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanmış olup söz konusu Kararname ile üst kademe kamu yöneticilerinin atama usulünde değişikliğe gidilmiştir.
Bilindiği üzere, 1 Aralık 2023 tarihli ve 32386 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Anayasa Mahkemesinin 11/10/2023 Tarihli ve E: 2018/120, K: 2023/171 sayılı Kararı
ile, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (3) numaralı
Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine
Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;
A. 2. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "...(II)
sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı onayı ile..."
ibaresinin;
1. a. (II) Sayılı Cetvel'de yer alan "I. Hukuk Müşavirleri (Bakanlık Bağlı,
İlgili, İlişkili Kuruluşları)" ve "Spor Müşavirleri" yönünden
konu bakımından yetki yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Muhterem
İNCE'nin karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
b. (II) Sayılı Cetvel'in kalan kısmı yönünden;
i. Konu bakımından yetki yönünden Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin
REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,
ii. İçeriği itibarıyla Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Muhterem İNCE'nin
karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa'nın 153. maddesinin üçüncü
fıkrası ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince
KARARIN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE
GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
B. 3. maddesinin (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin konu bakımından
yetki yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa'nın
153. maddesinin üçüncü fikrası ile 6216 sayılı Kanun'un 66. maddesinin (3) numaralı
fıkrası gereğince KARARIN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ
AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
C. 5. maddesinin;
1. (1) numaralı fıkrasının "...657 sayılı Kanunun ve diğer kanunların
sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın...
bölümünün konu bakımından yetki yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE
OYBİRLİĞİYLE,
2. (3) numaralı fıkrasının konu bakımından yetki yönünden Anayasa'ya aykırı
olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa'nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası
ile 6216 sayılı Kanun'un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE
OYBİRLİĞİYLE,
Ç. 6. maddesinin;
1. (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin konu bakımından yetki yönünden
Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal hükmünün Anayasa'nın 153. maddesinin
üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun'un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası
gereğince KARARIN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA
YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE,
2. (4) numaralı fıkrasına ilişkin iptali talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA OYBİRLİĞİYLE,
karar verilmişti.
Söz konusu Anayasa Mahkemesi Kararı gereği 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri
ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde
değişiklik yapılmış olup yapılan değişikliklere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.