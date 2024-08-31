Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde toplam 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ağustos 2024 12:30, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2024 12:18
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.