Malatya'da menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin yol kenarındaki menfeze çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2024 14:35, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2024 14:36
Sürücüsü öğrenilemeyen 59 AFU 977 plakalı otomobil, D-300 kara yolu Aşağıulupınar mevkisinde yol kenarındaki beton menfeze çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Cevdet, Raif ve Şahin Akkan hayatını kaybetti. Ağır yaralanan İsmet Akkan ambulansla Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.