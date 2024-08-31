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Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı resmen açıkladı

Fenerbahçe, Fiorentina'dan Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ağustos 2024 14:49, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2024 14:47
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Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı resmen açıkladı

Fenerbahçe uzun süredir gerçekleştirmek istediği orta saha transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Fiorentina'dan Sofyan Amrabat'ı renklerine bağladı.

AMRABAT SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı Fiorentina'dan satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladığını duyurdu. Sarı-lacivertliler açıklamasında, "Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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