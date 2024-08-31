Prof. Dr. Naci Görür, 'eli kulağında' diyerek uyardı!
Prof. Dr. Naci Görür, 'eli kulağında' diyerek uyardı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
SGK, 70 Bilişim personeli alacak
SGK, 70 Bilişim personeli alacak
'Başörtülü kadın havuza alınmadı' iddiası! TSYD'den açıklama
'Başörtülü kadın havuza alınmadı' iddiası! TSYD'den açıklama
Malatya'da menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Malatya'da menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
Marmara için sağanak uyarısı
Marmara için sağanak uyarısı
İki bakanlıktan ilkokula başlayacak öğrenciler ve aileleri için işbirliği
İki bakanlıktan ilkokula başlayacak öğrenciler ve aileleri için işbirliği
'Enflasyon düzeltmesi'ne ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de
'Enflasyon düzeltmesi'ne ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de
Ağustos enflasyonu salı günü açıklanacak
Ağustos enflasyonu salı günü açıklanacak
KPSS Ön Lisans yarın 10.15'te yapılacak
KPSS Ön Lisans yarın 10.15'te yapılacak
Araç alım satımında yeni dönem! Vatandaşa noter sürprizi
Araç alım satımında yeni dönem! Vatandaşa noter sürprizi
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Sanayide kira artışı yüzde 100
Sanayide kira artışı yüzde 100
Yeşil pasaporta talep patladı, ilk kez bordoyu solladı
Yeşil pasaporta talep patladı, ilk kez bordoyu solladı
Dolandırıcılara 'çerez' olmayın!
Dolandırıcılara 'çerez' olmayın!
Terörle iltisaklı kişi ve kurumuların mal varlığı donduruldu
Terörle iltisaklı kişi ve kurumuların mal varlığı donduruldu
'İki Suriyeli Adalet Bakanlığında işe alındı' paylaşımlarına soruşturma
'İki Suriyeli Adalet Bakanlığında işe alındı' paylaşımlarına soruşturma
Metrobüs kazası soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı
Metrobüs kazası soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı
Erdoğan: 85 milyon olarak hepimiz aynı gemideyiz
Erdoğan: 85 milyon olarak hepimiz aynı gemideyiz
Doğal gaza eylül ayında zam yok
Doğal gaza eylül ayında zam yok
'2 Suriyeli Adalet Bakanlığında işe alındı' iddiası yalanlandı
'2 Suriyeli Adalet Bakanlığında işe alındı' iddiası yalanlandı
Erdoğan: TSK milli birlik ve beraberliğimizin güvencesidir
Erdoğan: TSK milli birlik ve beraberliğimizin güvencesidir
CTE'den Dilruba Kayserilioglu'nun tahliyesi ile ilgili iddialara açıklama
CTE'den Dilruba Kayserilioglu'nun tahliyesi ile ilgili iddialara açıklama
IMF: Maaş artışları, beklenen enflasyonla yapılsın
IMF: Maaş artışları, beklenen enflasyonla yapılsın
Enflasyon Düzeltme talebi karşılık buldu
Enflasyon Düzeltme talebi karşılık buldu
Kamu ve özel sektörde çalışma saatleri düşecek mi? AK Parti'den açıklama
Kamu ve özel sektörde çalışma saatleri düşecek mi? AK Parti'den açıklama
Kırtasiye ve okul ürünleri mercek altında
Kırtasiye ve okul ürünleri mercek altında
10 soruda 'enflasyon muhasebesi'nde küçük işletmelere kolaylık
10 soruda 'enflasyon muhasebesi'nde küçük işletmelere kolaylık
Bakan Şimşek: Dış kaynaklar programımıza duyulan güvenin göstergesidir
Bakan Şimşek: Dış kaynaklar programımıza duyulan güvenin göstergesidir
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

'Başörtülü kadın havuza alınmadı' iddiası! TSYD'den açıklama

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin havuzuna başörtüsü nedeniyle bir kadının alınmadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Olayın aslı merak konusu olurken dernekten açıklama geldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2024 15:14, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2024 14:56
Yazdır
'Başörtülü kadın havuza alınmadı' iddiası! TSYD'den açıklama

Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne giden TSYD üyesi kameraman Mehmet İzmirlioğlu, derneğin merkezi olan Levent'teki tesisinde eşinin başörtüsü nedeniyle havuza alınmadıklarını iddia etti.

"MUHAFAZAKAR KADIN ÜYELERİMİZ İÇİN AYRI BİR HAVUZ VAR"

Bu konu gündeme bomba gibi düşerken Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), açıklama yaptı. TSYD tarafından yapılan resmi açıklamada, "Bütün iyi niyetimizle sırf muhafazakar kadın üyelerimizin rahatsız olacağını düşünerek TSYD'de ayrı bir havuzu onlara tahsis etmiştik. Ama her seçimde yenilmesine rağmen bir türlü pes etmeyen bazı çevrelerin (Ayrıcalık yapıyorlar) diyerek bunu bizi yıpratmak için kullanabileceklerini hiç hesap etmemiştik, özür dileriz.

"HAVUZ, HER ÜYEMİZİN HİZMETİNDEDİR"

Herkes şunu iyi bilsin ki 61 yıllık bir geçmişe sahip Türkiye Spor Yazarları Derneği üyelerinin arasında asla ayırım yapmayan bir kurumdur. Eşitlik ilkelerine sonuna kadar bağlıdır. Yasalara ve geleneklere harfiyen uyar, herkesin hayat biçimine saygı duyar. Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek için, TSYD havuzunun her üyemizin hizmetinde olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz" ifadeleri kullanıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber