Yunanistan'a geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2024 15:30, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2024 15:22
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri yer aldı.