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Ankara'da kan donduran vahşet: Yavru köpeği dirgenle öldürdü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Murat Sefer A. isimli kişi, dirgenin sivri uçlarıyla defalarca vurduğu yavru köpeği öldürdü. O anlar kamera ile kayıt altına alınırken, gözaltına alınan adam tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Ağustos 2024 16:07, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2024 16:10
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Ankara'da kan donduran vahşet: Yavru köpeği dirgenle öldürdü

Ankara'da yavru bir köpek vahşi şekilde katledildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Polatlı ilçesine bağlı Çimenceğiz Mahallesi'nde meydana geldi.

Mahalle sakinlerinden Murat Sefer A, yol kenarında bulunan bir yavru köpeğe saldırdı.

Elinde toprak yumuşatmak, çimleri havalandırmak, saman ve gübre taşımak gibi amaçlarla kullanılan tarım aleti dirgen bulunan Aksoy, bir yandan ayağı ile yavru köpeğin boynuna bastı, bir yandan da dirgenin sivri uçlarını hayvanın vücuduna sapladı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken; adamın dirgeni hayvana defalarca sapladığı görüldü.

Vatandaşların tepkisine aldırmayıp, çevredekilere hakaret yağdıran adam, yavru köpeği dirgenle öldürdü.

Çimenceğiz Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşadığı ve akli dengesinin yerinde olduğu belirtilen adam, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Murat Sefer A, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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