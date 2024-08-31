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Eğitim-Öğretim hazırlık ödeneğinde yüzde 192 artış

Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin 2024-2025 eğitim öğretim yılı hazıklık ödeneği, bir önceki yıla göre yüzde 192 oranında artış yapılarak 1.400 liradan 4 bin 85 liraya çıkarıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ağustos 2024 17:17, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2024 20:18
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Eğitim-Öğretim hazırlık ödeneğinde yüzde 192 artış

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2024-2025 eğitim öğretim yılında Bakanlığa bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere verilecek hazırlık ödeneği açıklandı. Buna göre geçen yıl ödenen hazırlık ödeneği yüzde 191.79 oranında artırılarak 1.400 liradan 4 bin 85 liraya yükseltildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolarda görevli olarak fiilen öğretmenlik yapanlara her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde hazırlık ödeneği yapılıyor.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla illere gönderilen yazıya göre öğretmenlere verilecek 4.085 tutarındaki hazırlık ödeneği, 2 Eylül 2024 tarihinden itibaren ödenecek.

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