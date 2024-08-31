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Ankara'da fabrika yangını

Ankara'nın Mamak ilçesinde kereste ve polyester fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2024 18:30, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2024 18:22
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Ankara'da fabrika yangını

Ortaköy Mahallesi Mermerciler Sitesi'nde yer alan kereste ve polyester ürünlerinin işlendiği fabrikada, saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye Kayaş, Şentepe, Kurtuluş ve Dikmen'deki itfaiye istasyonlarından köpük kuleleri, tanker ve arazözler gönderildi. Polis ekipleri, olay yerini emniyet şeridi ile kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Bölge esnafı, alevlerin kendi iş yerlerine sıçrama riskine karşı yanıcı maddeleri yangın yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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