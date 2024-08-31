Netflix'in Türk düşmanı dizisine tepki yağdı
Dijital yayın platformu Netflix, Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Türk askerini karalayan Rum dizisini yayımlayacağını duyurdu. Kara propaganda dizisinde Kıbrıslı Türklere yapılan katliamlardan bahsedilmiyor. Platformun kararına kullanıcılardan büyük tepki var.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 31 Ağustos 2024 19:40, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2024 19:27
Netflix, Rum dizisini 20 Eylül'de yayımlayacağını duyurdu. Güney Kıbrıs yapımı dizide, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı, tarihi gerçekler çarpıtılarak yer alıyor.
Kara propaganda dizisinde, Barış Harekatı öncesi Kıbrıs'taki Rum çetelerinin Türklere yönelik toplu katliamlarından bahsedilmiyor. Gazimağusa'nın Rumca adının verildiği dizide,Türk askerinin sivil hassasiyeti de görmezden geliniyor.
"Türk askeri barışın güvencesi"
Diziyi yayımlama kararına Türkiye'den ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden birçok kullanıcı tepki gösterdi. Kıbrıs Türkleri "Türk askeri barışın güvencesidir, bizi katliamdan, işgalden kurtardı" dedi.
Birçok kullanıcı platforma aboneliklerini iptal edeceklerini açıkladı.