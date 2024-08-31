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Özel ve Kılıçdaroğlu, nikah şahitliği yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un oğlunun nikah şahitliğini yaptı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Ağustos 2024 23:00, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2024 23:00
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Özel ve Kılıçdaroğlu, nikah şahitliği yaptı

CHP Tekirdağ Milletvekili İlham Özcan Aygun'un oğlu Kaan Aygun, hayatını Eda Yılmaz ile birleştirdi. Tekirdağ'da bir tesiste yapılan nikah törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın da katıldı.

Süleymanpaşa İlçe Belediye Başkanı CHP'li Volkan Nallar'ın kıydığı nikahta çiftin şahitliğini Özel, Kılıçdaroğlu ve Karayalçın yaptı. Özel, nikahta yaptığı konuşmada, çifti kutlayarak, mutluluklar diledi.

Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Süleymanpaşa Belediye Meclis üyesi Mustafa Can Ekiciler'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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