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Savunma sanayiinde gaza yüklendik

Ateş çemberinin ortasında yer alan Türkiye, savunmada gaza bastı. GÖKBEY'in testleri başarıyla sürerken havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN, hedefi tam isabetle vurdu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 01 Eylül 2024 07:37, Son Güncelleme : 01 Eylül 2024 07:39
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Savunma sanayiinde gaza yüklendik

Küresel ölçekli çatışmalar sürerken, ateş çemberinin ortasında yer alan Türkiye, savunma alanında kritik adımlar atıyor. Savunma projelerine ağırlık veren Ankara; hava, kara ve denizde yerli ve milli ürün, teçhizat ve yazılımlarla gücüne güç katıyor.

Son olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yerli ve milli üretim savunma araçlarıyla gövde gösteri yapılırken birçok ürünle ilgili geliştirme çalışmalarına devam ediliyor. Bunlardan biri de Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY. Önceki gün de 'zafer uçuşu' gerçekleştiren GÖKBEY Genel Maksat Helikopterinin test ve sertifikasyon faaliyetleri başarılı bir şekilde devam ediyor. Seri üretimi devam eden üç adet T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri Jandarma Genel Komutanlığına teslim edilecek.

AKINCI, TOLUN İLE 12'DEN VURDU
Ayrıca, teçhizatların entegrasyonuna ilişkin çalışmalar da sürüyor. ASELSAN tarafından geliştirilen kızılötesi arayıcı başlıklı güdümlü mühimmat TOLUN, Türkiye'nin havada elini güçlendirecek ürünler arasında yerini aldı. Bayraktar AKINCI, TOLUN mühimmat atış testini başarıyla tamamladı.

GÖKDOĞAN'DAN TAM İSABET
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da önceki gün ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi Gökdoğan'ın hedef uçağı tam isabetle vurduğu anları paylaşmıştı. Gökyüzünde Türkiye'nin hava üstünlüğünü savunacak yüksek performanslı üstün manevra yeteneğine sahip son teknoloji füzelerinden biri olan Gökdoğan, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi.

MAVİ VATAN'A SİBER KALKAN
Türkiye, ekipmanlarıyla savunmada güçlenirken, kendi yazılım ve sistemleriyle de bu alandaki yabancı tahakkümünden kurtuluyor. TÜBİTAK, gemi ve denizaltılara entegre ettiği sistemlerle Mavi Vatan'ın her karışını da koruma altında tutuyor. Müren Savaş Yönetim Sistemi, denizaltılarında hedef tespit, takip, sınıflandırma, iz yönetimi ve hedef hareket analizinin yanı sıra milli torpido AKYA dahil modern ağır torpidoları ateşleme ve güdebilmeyi sağlıyor.

DENİZALTILAR SU ALTINDAKİ GÜÇ
Türkiye, geçen hafta da Mavi Vatan ile ilgili önemli bir adım atmıştı. Türkiye'ye su altında önemli bir güç katacak Reis Sınıfı Denizaltıların ilki olan TCG PİRİREİS Deniz Kuvvetlerine teslim edilmişti. Bayrak çekme ve seyir deneyimleri başlangıcı gerçekleştirilen HIZIRREİS denizaltısı, 2025 yılında, havuz donatım faaliyetleri başlatılan MURATREİS denizaltısının da 2026 yılında hizmete alınması planlanıyor. Ayrıca, Türkiye'nin yerli üretim diğer denizaltıları AYDINREİS, SEYDİALİREİS ve SELMANREİS'in inşa faaliyetleri de tam gaz devam ediyor. Proje dahilindeki tüm denizaltılarının 2029 yılına kadar hizmete alınması bekleniyor.

ALTAY SERİ ÜRETİMDE
Karadaki önemli güçlerden biri olan yerli ve milli Altay tankının seri üretime geçtiği açıklanmıştı. Yerli zırh sistemiyle donatılan Altay tankı, saatte 65 kilometre hıza, suda 4 metreye kadar inme kabiliyetine ve 1.500 beygir gücüne sahip.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

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