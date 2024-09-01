Düğünde husumetlisini silahla öldüren zanlı tutuklandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde katıldığı düğünde husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2024 20:57, Son Güncelleme : 01 Eylül 2024 20:58
Kurtuluş Mahallesi'ndeki düğünde O.Ç.Ö, aralarında husumet olduğu belirtilen Samet A'ya tabancayla ateş ederek kaçtı.
Ağır yaralanan Samet A, kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli O.Ç.Ö. ile olaya karıştığı ileri sürülen A.Ç.Ö. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.