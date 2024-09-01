Deprem bölgesinde yüz güldüren hasat

'Vergi yüzsüzleri' ifşa edilecek! Talimatı Bakan Şimşek verdi
'Vergi yüzsüzleri' ifşa edilecek! Talimatı Bakan Şimşek verdi
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
Yeni adli yıl yarın başlayacak
Yeni adli yıl yarın başlayacak
TSYD'ye 'başörtü' soruşturması
TSYD'ye 'başörtü' soruşturması
e-İhracatın geleceği İstanbul'daki zirvede şekillenecek
e-İhracatın geleceği İstanbul'daki zirvede şekillenecek
Okullarda ilk zil 'uyum' için çalacak
Okullarda ilk zil 'uyum' için çalacak
TSK tarihinde ilk: Kara, Deniz, Hava Harp Okulları'na kadınlar damga vurdu
TSK tarihinde ilk: Kara, Deniz, Hava Harp Okulları'na kadınlar damga vurdu
KPSS ön lisans oturumu başladı
KPSS ön lisans oturumu başladı
Vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar kapatıldı
Vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar kapatıldı
Masa başında kaytarmaya son! Çalışanlara bilgisayar üstünden sıkı takip
Masa başında kaytarmaya son! Çalışanlara bilgisayar üstünden sıkı takip
LPG ile 500 milyon TL kaçırdılar
LPG ile 500 milyon TL kaçırdılar
Minikler için uyum zamanı: Uzmanlardan ilk hafta uyarıları
Minikler için uyum zamanı: Uzmanlardan ilk hafta uyarıları
Savunma sanayiinde gaza yüklendik
Savunma sanayiinde gaza yüklendik
Erdoğan, Hava Harp Okulu Camii'nin açılışını yaptı
Erdoğan, Hava Harp Okulu Camii'nin açılışını yaptı
KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim-Öğretim hazırlık ödeneğinde yüzde 192 artış
Eğitim-Öğretim hazırlık ödeneğinde yüzde 192 artış
Prof. Dr. Naci Görür, 'eli kulağında' diyerek uyardı!
Prof. Dr. Naci Görür, 'eli kulağında' diyerek uyardı!
SGK, 70 Bilişim personeli alacak
SGK, 70 Bilişim personeli alacak
'Başörtülü kadın havuza alınmadı' iddiası! TSYD'den açıklama
'Başörtülü kadın havuza alınmadı' iddiası! TSYD'den açıklama
Malatya'da menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Malatya'da menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
Marmara için sağanak uyarısı
Marmara için sağanak uyarısı
İki bakanlıktan ilkokula başlayacak öğrenciler ve aileleri için işbirliği
İki bakanlıktan ilkokula başlayacak öğrenciler ve aileleri için işbirliği
'Enflasyon düzeltmesi'ne ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de
'Enflasyon düzeltmesi'ne ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de
Ağustos enflasyonu salı günü açıklanacak
Ağustos enflasyonu salı günü açıklanacak
KPSS Ön Lisans yarın 10.15'te yapılacak
KPSS Ön Lisans yarın 10.15'te yapılacak
Araç alım satımında yeni dönem! Vatandaşa noter sürprizi
Araç alım satımında yeni dönem! Vatandaşa noter sürprizi
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Sanayide kira artışı yüzde 100
Sanayide kira artışı yüzde 100
Yeşil pasaporta talep patladı, ilk kez bordoyu solladı
Yeşil pasaporta talep patladı, ilk kez bordoyu solladı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Deprem bölgesinde yüz güldüren hasat

Depremin vurduğu Hatay'ın Arsuz ilçesinin bereketli topraklarında sofralık halhalı zeytininin hasadına başlandı. Bin TL yevmiye ile çalışan işçilerin tek tek topladığı zeytinler, kırım işlemlerinin ardından kilogram fiyatı 70 TL'den alıcı buluyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2024 09:18, Son Güncelleme : 01 Eylül 2024 09:19
Yazdır
Deprem bölgesinde yüz güldüren hasat

Türkiye'nin en bereketli topraklarına ev sahipliği yapan Hatay'da onlarca ürün yetişiyor. Depremin vurduğu kentin yeniden ayağa kalkması için önemli bir role sahip olan tarım, bölge halkına umut olmuş durumda. Arsuz ilçesi Kurtbağı Mahallesi'nde 100 yıllık zeytin ağaçlarında hasat başladı. Asrın felaketi sonrası üreterek hayata tutunmaya başlayan Kurtbağı Mahallesi sakinlerinden Sezer Kala ve ailesi de 30 dönümlük tarlada zeytin üretimine devam ediyor. Özenle toplanan sofralık halhalı zeytin, kırım işlemlerinin ardından kilogram fiyatı 70 TL'den alıcı bulurken tarım işçileri günlük bin TL kazanç elde ediyor.

"Belli bir tonaj kestiremeyiz, bu yıl mahsul çok iyi kalibre de çok iyi çok memnunuz hasattan"

Bahçe sahibi 32 yaşındaki Sezer Kala, sabahın erken saatleriyle birlikte hasada başladıklarını belirterek "Ağustos ayının gelmesiyle birlikte halhalı zeytine başlanır. Kasım ve Aralık ayına kadar devam eder. Kendi ektiğimiz de var, dededen kalan 100 yıllık ağaçlarımız da var. Ortalama olarak işçinin eline geçen para masraflarıyla birlikte Bin TL. Sabah altıda başlıyoruz havalar sıcak olduğu için maksimum saat 13.00-14.00'ye kadar devam ediyoruz. Belli bir tonaj kestiremeyiz, bu yıl mahsul çok iyi kalibre de çok iyi çok memnunuz hasattan. Bunu tüketiciye ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizim burada 30 dönüm arazimiz var. Hava durumuna göre çalışıyoruz, zaten çok sıcak havaları da erken bırakıyoruz. Eğer hava kapalıysa ona göre biraz daha dirayet göstermeye çalışıyoruz. Zeytini topladık eve gidip bu zeytini önce elekten geçirip sınıflandırarak kırma makinasında kırıp bidonlara basacağız. Alıcının talebine göre istediği bidonlara beşlik petlere, üçlük petlere, 25 kiloluk bidonlara ve 50 kiloluk bidonlara kırım yapacağız. Şu anda analı kızlı dediğimiz ayırmadan sınıflandırmadan 70 TL'den söz ediliyor" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber