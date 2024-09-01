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Oyunun sonu faciayla bitti: 5 yaşındaki Elif yaşamını yitirdi

Mardin'de oyun oynarken altıncı kattan düşen 5 yaşındaki Elif İdil K. yaşamını yitirdi. Elif İdil'in cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Eylül 2024 10:12, Son Güncelleme : 01 Eylül 2024 10:14
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Oyunun sonu faciayla bitti: 5 yaşındaki Elif yaşamını yitirdi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde apartmanın 6'ncı katındaki dairenin balkonunda oyun oynayan Elif İdil K. (5), tırmandığı korkuluklardan düşerek hayatını kaybetti.

BALKONUN KORKULUKLARINI TIRMANMIŞ

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin 8 Mart Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre apartmanın 6'ncı katındaki dairede oyun oynarken balkon korkuluklarına tırmanan Elif İdil K., dengesini kaybederek zemine düştü.

ELİF KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif İdil, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Elif İdil'in cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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