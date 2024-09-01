Galatasaray yönetiminden Jose Mourinho'ya gönderme!

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Adana Demirspor deplasmanına konuk olan Galatasaray, karşılaşmadan 5-1'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın sonunda açıklamalarda bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya göndermede bulundu.

"2 PENALTIYLA BİZİ CEZALANDIRDILAR"

"Bugün 5-1 kazandık ancak 2 tane çok ucuz penaltıyla karşı karşıya kaldık" diyen Hatipoğlu, "Bu maç böyle olmasaydı çok büyük infiallere yol açılabilirdi. Kolay verilen 2 penaltıyla bizi cezalandırdılar. Bizim kazandığımız penaltıdaki kırmızı kartın VAR müdahalesiyle olması hakem adına talihsiz andı. Ligin başındayız. Hakemlerimiz çok daha dikkatli olmalı. Kolay geçen maçlarda bu kadar bariz hatalar olmamalı" dedi.

MOURINHO'YA GÖNDERME

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya göndermede bulunan Hatipoğlu, "Dünkü maçta faulün yerini neredeyse yedek kulübesi belirleyecekti. Elleriyle işaret etmedikleri kaldı. Hakemlerimizden biraz daha dikkatli olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİRAZ SAĞDUYULU DAVRANMALIYIZ"

Hatipoğlu, "Küçük bir sitemim var. Bugün seyircilerimiz için öngörülen rakam 1905 TL. 1905 çok güzel rakam ama Anadolu insanı için, deplasman tribünü için çok fazla. Biraz daha sağduyulu davranmalıyız" dedi.