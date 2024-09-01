Yeni mezun astsubaylar cemaat mensuplarını hedef aldı
Yeni mezun astsubaylar cemaat mensuplarını hedef aldı
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
KPSS Ön Lisans Soru ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
KPSS Ön Lisans Soru ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
Büyüme rakamları yarın açıklanacak
Büyüme rakamları yarın açıklanacak
KPSS ön lisans oturumu sona erdi
KPSS ön lisans oturumu sona erdi
'Vergi yüzsüzleri' ifşa edilecek! Talimatı Bakan Şimşek verdi
'Vergi yüzsüzleri' ifşa edilecek! Talimatı Bakan Şimşek verdi
Yeni adli yıl yarın başlayacak
Yeni adli yıl yarın başlayacak
TSYD'ye 'başörtü' soruşturması
TSYD'ye 'başörtü' soruşturması
e-İhracatın geleceği İstanbul'daki zirvede şekillenecek
e-İhracatın geleceği İstanbul'daki zirvede şekillenecek
Okullarda ilk zil 'uyum' için çalacak
Okullarda ilk zil 'uyum' için çalacak
TSK tarihinde ilk: Kara, Deniz, Hava Harp Okulları'na kadınlar damga vurdu
TSK tarihinde ilk: Kara, Deniz, Hava Harp Okulları'na kadınlar damga vurdu
Vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar kapatıldı
Vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar kapatıldı
Masa başında kaytarmaya son! Çalışanlara bilgisayar üstünden sıkı takip
Masa başında kaytarmaya son! Çalışanlara bilgisayar üstünden sıkı takip
LPG ile 500 milyon TL kaçırdılar
LPG ile 500 milyon TL kaçırdılar
Minikler için uyum zamanı: Uzmanlardan ilk hafta uyarıları
Minikler için uyum zamanı: Uzmanlardan ilk hafta uyarıları
Savunma sanayiinde gaza yüklendik
Savunma sanayiinde gaza yüklendik
Erdoğan, Hava Harp Okulu Camii'nin açılışını yaptı
Erdoğan, Hava Harp Okulu Camii'nin açılışını yaptı
KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim-Öğretim hazırlık ödeneğinde yüzde 192 artış
Eğitim-Öğretim hazırlık ödeneğinde yüzde 192 artış
Prof. Dr. Naci Görür, 'eli kulağında' diyerek uyardı!
Prof. Dr. Naci Görür, 'eli kulağında' diyerek uyardı!
SGK, 70 Bilişim personeli alacak
SGK, 70 Bilişim personeli alacak
'Başörtülü kadın havuza alınmadı' iddiası! TSYD'den açıklama
'Başörtülü kadın havuza alınmadı' iddiası! TSYD'den açıklama
Malatya'da menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Malatya'da menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
Marmara için sağanak uyarısı
Marmara için sağanak uyarısı
İki bakanlıktan ilkokula başlayacak öğrenciler ve aileleri için işbirliği
İki bakanlıktan ilkokula başlayacak öğrenciler ve aileleri için işbirliği
'Enflasyon düzeltmesi'ne ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de
'Enflasyon düzeltmesi'ne ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de
Ağustos enflasyonu salı günü açıklanacak
Ağustos enflasyonu salı günü açıklanacak
KPSS Ön Lisans yarın 10.15'te yapılacak
KPSS Ön Lisans yarın 10.15'te yapılacak
Araç alım satımında yeni dönem! Vatandaşa noter sürprizi
Araç alım satımında yeni dönem! Vatandaşa noter sürprizi
Ana sayfaHaberler

KPSS ön lisans oturumu sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumu başladı. ÖSYM tarafından 81 il ve Lefkoşa'da uygulanacak sınavın sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2024 12:30, Son Güncelleme : 01 Eylül 2024 12:38
Yazdır
KPSS ön lisans oturumu sona erdi

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumu sona erdi.

81 il ve Lefkoşa'da uygulanan sınav için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanıldı.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara, 120 sorudan oluşan genel yetenek-genel kültür testleri için 130 dakika cevaplama süresi verildi. Sınavda, ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu.

Sınava 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. 2 bin 535 engelli adayın katıldığı sınavda, 164 bin 53 görevli yer aldı. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 13 bin 566 emniyet mensubu da sahada görev yapıyor.

Sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber