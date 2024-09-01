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TSK tarihinde ilk: Kara, Deniz, Hava Harp Okulları'na kadınlar damga vurdu

Bakırköy'deki Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu'nda düzenlenen diploma alma ve sancak devir teslim töreninde bir ilk yaşandı. Mezuniyet törenlerinin ardından Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu'nun birincisi olan başarılı kadın teğmenler dikkat çekti.

Haber Giriş : 01 Eylül 2024 10:51, Son Güncelleme : 01 Eylül 2024 11:09
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TSK tarihinde ilk: Kara, Deniz, Hava Harp Okulları'na kadınlar damga vurdu

Ankara'da Kara Harp Okulu'nda, Teğmen Ebru Eroğlu, İstanbul'da Deniz Harp Okulu'nda Teğmen Şeyda Yıldırım ve Hava Harp Okulu'nda Teğmen İkra Kuyumcu dönemlerini birinci bitirdi.

Birinci kızlar, diplomalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

KADIN BİRİNCİLER ÖNE ÇIKTI

3 okulda da birinciliği kızların aldığının tesadüf olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kızlarımızın harp okullarına olan ilgi ve alaksı ve çalışmaları verdikleri mücadele kara hava deniz bıuralardaki alınan netice. Bu bizim için ayrı bir şeref nişanesi demek ki kızlarımız başarır. Özellikle de asker olarak başarır." dedi.

24 yaşında olan Kara Harp Okulu'ndan mezun olan Teğmen Ebru Eroğlu İstanbul'da doğdu. Liseye kadar İstanbul'da öğrenim gördü..

22 yaşında ki Deniz Harp Okulu'nun birincisi ise teğmen Şeyda Yıldırım'dı. Kocaeli doğumlu Yıldırım, mezun olmasnın gururunu yaşadığını ifade etti.

Hava Harp Okulu birincisi ise 23 yaşında olan Teğmen İkra Kuyumcuy'du. Kuyumcu İzmir Amerikan Lisesi'nden mezunu.

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