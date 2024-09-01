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Eylül ayında dünyada neler olacak?

Dünyayı Eylül ayı boyunca yoğun bir gündem bekliyor. ABD başkanlık seçimleri için ilk erken oylama başlayacak. Avusturya'da genel seçimler yapılacak. İşte Eylül 2024'te uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri...

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2024 11:00, Son Güncelleme : 01 Eylül 2024 11:10
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Eylül ayında dünyada neler olacak?

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 79. oturumu ve ABD başkanlık seçimleri için ilk erken oylama eylül ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Eylül 2024'te uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

1 Eylül

- Afrika Birliği, Afrika Ekonomik Komisyonu ve Afrika Kalkınma Bankası işbirliğiyle Fildişi Sahillerinin başkenti Abidjan'da, 12. İklim Değişikliği ve Gelişim Konferansı düzenlenecek.

3 Eylül

- Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesi'nde Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin askeri tatbikatları başlayacak.

4 Eylül

- Afrika Birliği Komisyonu tarafından ilk kez Etiyopya'nın Adis Ababa kentinde Africa Urban Forum yapılacak.

7 Eylül

- 81. Uluslararası Venedik Film Festivali, büyük ödül "Altın Aslan"ın sahibini bulacağı ödül töreniyle sona erecek.

8 Eylül

- Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos'ta başlayan 2024 Paris Paralimpik Oyunları sona erecek.

10 Eylül

- BM Genel Kurulu'nun 79. oturumu, New York'taki genel merkez binasında yapılacak.

- Donald Trump ve Kamala Harris, 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesinde, New York'taki ABC kanalının stüdyosunda karşı karşıya gelecek.

11 Eylül

- New York'ta, 11 Eylül terör saldırılarının yıl dönümü dolayısıyla, yıkılan ikiz kulelerin yerine yapılan Grand Zero adlı binanın bahçesinde ve Pentagon Anıtı önünde tören düzenlenecek.

13 Eylül

- NATO Genelkurmay başkanları, Çekya'nın başkenti Prag'da toplanacak, toplantı 3 gün sürecek.

15 Eylül

- ABD askerleri Nijer'den çekilecek.

- Azerbaycan'da, Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 106. yılı kutlanacak.

- Bakü'de, Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i yapılacak.

16 Eylül

- ABD başkanlık seçimleri için ilk erken oylama başlayacak.

21 Eylül

- Kırgızistan'da Türk düşünür Yusuf Has Hacip Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlenecek.

24 Eylül

- Dünya liderlerinin katılımıyla BM Genel Kurulu gerçekleştirilecek.

- AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanacak.

29 Eylül

- Avusturya'da genel seçimler yapılacak.

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