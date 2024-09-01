e-İhracatın geleceği İstanbul'daki zirvede şekillenecek

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ihracatın geleceğini şekillendirecek İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'ne küresel pazaryerlerinin temsilcilerinin katılacağını belirterek, "Türk şirketlerinin bu platformlardaki başarı hikayeleri, etkinliğin ana başlıklarından biri olacak ve zirve, ülkemizin dijital ticaretteki yerini güçlendirecek." dedi.

Ticaret Bakanlığı himayesinde, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) tarafından organize edilen ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile işbirliğiyle desteklenen İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi (IGEXX) 2024, 4-5 Eylül'de İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Zirve, dünya çapında e-ticaret ve e-ihracat sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getirerek, e-ihracatın geleceğine dair önemli paylaşımlar ve stratejik işbirliklerine ev sahipliği yapacak.

- "Türkiye'de bir araya gelecek pazaryerlerinin hacmi 1,5 trilyon doların üzerinde"

Bolat, AA muhabirine zirveye ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin e-ihracat hedefleri doğrultusunda Türk markalarının küresel pazarlarda bilinirliğinin sağlanması ve pazar paylarının artırılması amacıyla düzenlenecek söz konusu zirveye Walmart, Shopee, Jumia, Tmall, Reliance Group, About You gibi 30'a yakın dev pazaryerinin temsilcisinin katılacağını söyledi.

Türkiye'de bir araya getirilecek pazaryerlerinin hacminin 1,5 trilyon doların üzerinde olduğunu dile getiren Bolat, "Global arenada e-ihracatın geleceğini şekillendirecek zirve, söz konusu platformların, dünya çapında milyonlarca tüketiciye ulaşma imkanı sunarken, Türk ihracatçılarının global pazarda daha güçlü bir yer edinmelerine katkı sağlayacak." diye konuştu.

Bolat, "İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi"nin, yalnızca büyük pazaryerlerini değil, aynı zamanda yenilikçi girişimleri ve KOBİ'leri de bir araya getireceğine dikkati çekerek, "Zirve, e-ihracatta stratejik işbirliklerinin kurulmasına, yeni trendlerin ve teknolojik ilerlemelerin tartışılmasına olanak tanıyacak. Katılımcılar, global pazaryerlerinde yer almak için gerekli stratejileri öğrenmenin yanı sıra doğrudan bu pazaryerlerinin temsilcileriyle birebir görüşmeler yapma fırsatı bulacaklar." ifadelerini kullandı.

- "Zirve, Türkiye'nin e-ihracat kapasitesini artırmada önemli adım olacak"

Zirveyle e-ihracat alanında derinlemesine bilgi paylaşımının, yenilikçi çözümlerin geliştirilmesinin ve yeni tüketici davranışlarının analiz edilmesinin hedeflendiği dile getiren Bolat, zirvenin e-ticaret uzmanlarını, perakendecileri, dağıtımcıları, entegratörleri ve e-ihracat konsorsiyumlarını bir araya getireceğini bildirdi.

Bolat, etkinlikte, omnichannel perakende şirketlerinden dijital ödeme sistemlerine, lojistik firmalarından global pazaryerlerine kadar geniş bir yelpazede sektör liderlerinin yer alacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi, katılımcılara panel tartışmaları ve B2B görüşmeler gibi etkinliklerle kapsamlı deneyim sunarken, Türkiye'nin e-ihracat kapasitesini artırma yolunda önemli bir adım olacak. Türk şirketlerinin bu platformlardaki başarı hikayeleri, etkinliğin ana başlıklarından biri olacak ve zirve, ülkemizin dijital ticaretteki yerini güçlendirecek. Zirve kapsamında, ihracat ekosisteminin tüm paydaşları ve KOBİ'ler global pazaryerleriyle B2B görüşmeler yaparak, ülkemizin e-ihracat hacmini artırmak için yeni işbirlikleri, fırsatları yakalayacaklar. Bu işbirlikleri, Türk ihracatçılarının dünya çapında sınır ötesi ticaret fırsatlarını en verimli şekilde değerlendirmelerine imkan tanıyacak."

Bakan Bolat, sektör paydaşlarını İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'ne ister ziyaretçi olarak ister B2B görüşmeleri için katılmaya davet ederek, isteyenlerin "www.igexx.com" adresi üzerinden online kayıt yaptırabileceklerini kaydetti.