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Eylül ayında piyasalarda yoğun veri gündemi takip edilecek

Piyasalar, bu ay başta ABD Merkez Bankası olmak üzere büyük merkez bankalarının faiz kararlarıyla bunlara yön verebilecek önemli makroekonomik verilerin açıklanmasını bekliyor. ECB 12 Eylül, Fed 18 Eylül, TCMB ile BoE 19 Eylül, BoJ 20 Eylül'de para politikası kararını verecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2024 11:05, Son Güncelleme : 01 Eylül 2024 11:40
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Eylül ayında piyasalarda yoğun veri gündemi takip edilecek

NEW YORK (AA) - SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Piyasalar, bu ay başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere büyük merkez bankalarının faiz kararlarıyla bunlara yön verebilecek önemli makroekonomik verilerin açıklanmasını bekliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, eylül ayının ilk haftasında ABD'nin istihdam verileriyle Kanada Merkez Bankasının (BoC) faiz kararı piyasaların odağında olacak.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile Rusya Merkez Bankası eylül ayının ikinci haftasında para politikası kararını açıklayacak, Fed, İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Norveç Merkez Bankasının faiz kararları ise bu ayın üçüncü haftasında belli olacak.

Bu ayın son haftasında da Avustralya (RBA) ile İsviçre (SNB) merkez bankaları faiz kararını duyuracak.

- ABD

ABD'de 2 Eylül'de piyasalar, İşçi Bayramı nedeniyle işleme kapalı olacak. Ülkede 4 Eylül'de Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Fed'in "Bej Kitap" raporu yayımlanacak. Aynı gün ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ait JOLTS açık iş sayısı verilerini açıklayacak.

Ülkenin ağustos ayına ilişkin özel sektör istihdam verileri 5 Eylül'de, tarım dışı istihdam verileri de 6 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılacak.

ABD'de iş gücü piyasasındaki yumuşamaya dair bilgi verecek istihdam verilerinde, Fed'in bu ayki faiz indiriminin boyutuna dair ipuçları aranacak.

Eylülün ikinci haftasında ABD'de 11 Eylül'de ağustos ayına ait tüketici, 12 Eylül'de de üretici enflasyonu verileri açıklanacak.

Ülkede 17 Eylül'de ağustos ayı perakende satış ile sanayi üretimi verileri yayımlanacak.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 17-18 Eylül tarihlerinde toplanacak. Son toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bırakan ve bu ay faiz indirmesine kesin gözüyle bakılan Fed, 18 Eylül'de faiz kararıyla ekonomik tahminlerini açıklayacak.

ABD Ticaret Bakanlığı, 26 Eylül'de ikinci çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) nihai tahminlerini duyuracak. 27 Eylül'de de Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları verileri yayımlanacak.

- Avro Bölgesi

Avro Bölgesi'nde 4 Eylül'de temmuz ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), 5 Eylül'de de perakende satış verileri ilan edilecek.

Bölgede 6 Eylül'de de ikinci çeyrek büyüme rakamlarıyla istihdam verileri açıklanacak.

Haziran'da 5 yıl aradan sonra ilk faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmesinin ardından temmuzda faiz oranlarını değiştirmeyen ECB, para politikası kararını 12 Eylül'de verecek.

Avro Bölgesi temmuz ayı sanayi üretimi verileri 13 Eylül'de, ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi 18 Eylül'de yayımlanacak.

- İngiltere

İngiltere'de 10 Eylül'de temmuz ayına ait iş gücü istatistikleri, 11 Eylül'de de temmuz ayı GSYH tahmini ile sanayi üretimi verileri duyurulacak.

Ülkede 18 Eylül'de ağustos ayı tüketici enflasyonu verileri açıklanacak.

Geçen ay politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirerek yüzde 5'e düşüren ve Mart 2020'den beri ilk kez faiz indirimine giden BoE, eylül ayı para politikası kararını 19 Eylül'de verecek.

- Japonya

Japonya'da ikinci çeyreğe ilişkin GSYH 9 Eylül'de yayımlanacak. Ülkede 12 Eylül'de ağustos ayı üretici enflasyonu, 13 Eylül'de de temmuz ayı sanayi üretimi verileri ilan edilecek.

Ülkenin ağustos ayı TÜFE verileri 19 Eylül'de açıklanacak. Temmuz ayında sürpriz şekilde politika faizinin yüzde 0,25'e çıkaran BoJ, bu ayki faiz kararını 20 Eylül'de açıklayacak.

- Türkiye

Türkiye'de bu ayın ilk iş gününde ikinci çeyreğe ilişkin GSYH verileri yayımlanacak. 3 Eylül'de ağustosa ait üretici ve tüketici enflasyonu verileri kamuoyuyla paylaşılacak.

Mart ayında Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya, görünümü ise "durağan"dan "pozitif"e yükselten Fitch, Türkiye ekonomisine dair değerlendirmesini 6 Eylül'de açıklayacak.

Ülkede 10 Eylül'de temmuz ayı iş gücü ile sanayi üretimi verileri yayımlanacak.

En son mart ayında gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini artıran ve yüzde 50'ye yükselten TCMB, bu ayki para politikasını kararını 19 Eylül'de verecek.

- Diğer büyük merkez bankalarının kararları da takip edilecek

Haziran ayında, politika faizini yüzde 5'ten 4,75'e düşürerek 4 yılın ardından ilk faiz indirimini gerçekleştiren ve temmuzda da 25 baz puanlık faiz indirimine giden, BoC 4 Eylül'de yeni faiz kararını duyuracak.

Norveç Merkez Bankası 19 Eylül'de, RBA da 24 Eylül'de para politikası kararını verecek.

Gelişmiş ülkelerde faiz oranlarını düşüren ilk merkez bankası olan SNB, 26 Eylül'de faiz kararını açıklayacak.

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