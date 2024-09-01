Sünnet düğününde havaya açılan ateşle bir çocuk yaralandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düğün sırasında oynamak için bahçeye çıkan E.K. karın bölgesine isabet eden kurşunla yaralandı.

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