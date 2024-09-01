Yol kenarındaki sır cinayet! Soruşturma başlatıldı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 45 yaşındaki Ferit Atay'ın yol kenarında tabancayla vurularak öldürülmüş cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Eylül 2024 13:01, Son Güncelleme : 01 Eylül 2024 13:03
Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Çağlar Mahallesi mevkisinde dün gece saatlerinde yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede yerde yatan kişinin tabancayla vurularak öldürüldüğü ve Ferit Atay olduğu belirlendi.
Atay'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.