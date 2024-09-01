Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Ankara kent genelinde bugün görülecek sağanak ile gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olacak.

Ankara Valiliği, kentte etkili olması beklenen sağanağa karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, kentte 16.00 ile 21.00 saatleri arasında etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yerel kuvvetli olmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması istendi.