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Semih Güler'den Tümer Metin'e yanıt

Adana Demirspor futbolcusu Semih Güler, Galatasaray maçında giydiği farklı renklerdeki kramponlarla ilgili açıklama yaptı. Tümer Metin'in eleştirileri nedeniyle konuya açıklık getiren Güler, farklı renk kramponların nedenini anlattı. Tümer Metin'in sözlerine tepki gösteren Semih Güler, "Bilmeden, araştırmadan, dinlemeden konuşmak ne kadar kolay. Yazık." ifadelerini kullandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2024 14:58, Son Güncelleme : 01 Eylül 2024 15:00
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Semih Güler'den Tümer Metin'e yanıt

Adana Demirspor futbolcusu Semih Güler, Galatasaray maçında giydiği kramponların tartışma konusu olması üzerine bir açıklama yayınladı.

Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Galatasaray'ın 5-1 kazandığı ADS maçından sonra yaptığı yorumda, Semih Güler'in farklı renklerdeki kramponlarına değindi.

TV100'deki bir programda yorumculuk yapan Metin, "Bu akşam bir görüntüye takıldım. Adana Demirspor'da Semih Güler. Ben bunu hayatımda ilk kez gördüm. Oyuncuların kendilerine fazla şekil, değişik imaj çabaları ayyuka çıkmaya başladı artık. Görüntü çok rahatsız etti beni. Bir ayakkabı kırmızı, bir ayakkabı mavi. Niye abi niye? Bana biri açıklasın." ifadelerini kullandı.

Metin'in bu sözlerinin ardından konuyla ilgili sessizliğini bozan Adana Demirspor futbolcusu Semih Güler, kramponlarının farklı renklerde olmasının nedenini açıkladı.

SEMİH GÜLER'DEN KRAMPON YANITI

Adana Demirspor'un 29 yaşındaki futbolcusu Semih Güler, krampon renklerinin down sendromlu bireylere farkındalık yaratmak için farklı olduğunu belirtirken, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Down sendromu, bireylerin farklılık gösteren bir kromozom yapısına sahip olmalarından kaynaklanan bir genetik durumdur. Down sendromlu bireyler yaşamın her alanında sevgi, saygı ve eşit fırsatlara sahip olmalıdır.

Güzel kızım başta olmak üzere tüm Down sendromlu bireylerin toplumda kabul görmesi ve hak ettikleri fırsatlara ulaşabilmeleri adına farkındalık yaratmak için dün farklı renklerde kramponlarla sahaya çıktım.

Farklılıklar güzeldir, Down sendromlu bireylerin her yaşta ve konumda karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele edip onların haklarını korumak hepimizin görevi olmalıdır.

#rengimizbelliosun

Tümer Metin'in sözlerine tepki gösteren Semih Güler, "Bilmeden, araştırmadan, dinlemeden konuşmak ne kadar kolay. Yazık." ifadelerini kullandı.

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