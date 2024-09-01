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AK Parti'de büyük kongreye doğru, değişim süreci başlıyor

AK Parti'de salı günü önemli bir toplantı var. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhuırbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. O toplantıyla, kongre sürecinin başlatılması bekleniyor.

Haber Giriş : 01 Eylül 2024 15:14, Son Güncelleme : 01 Eylül 2024 15:15
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AK Parti'de büyük kongreye doğru, değişim süreci başlıyor

AK Parti'de "değişim" için düğmeye basılıyor.

Büyük kongre takviminin, yeni haftada başlatılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 3 Eylül'de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre o toplantıda kongre sürecinin başlatılması kararı alınacak. Ardından "olağan kongre" takvimi işletilecek.

Önce belde, sonra ilçe ve il ve son olarak da büyük kongre yapılacak.

AK Parti'nin kongre sürecini ekim ayında başlatılması, Ramazan Bayramına kadar il kongrelerini tamamlanması bekleniyor.
2025 Mayıs ayında da büyük kongrenin yapılması planlanıyor.

KADROLAR DA YENİLENECEK

Ak Parti'de kongrelerle ile birlikte kadrolar da yenilenecek.

Gözler büyük kongrede 110 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulunda nasıl bir değişim olacağında.

A takımı olarak değerlendirilen merkez yönetim kurulunda kimlerin yer alacağı da büyük kongrenin ardından netleşecek.

"YORULAN VARSA KENARA ÇEKİLSİN"

AK Parti Kuruluş Yıldönümünde konuşan Erdoğan, "Yorulan varsa kenara çekilsin. Heyecanını kaybedenler hizmete engel olmamalı." demişti.

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