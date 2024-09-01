Randevusunu beklerken hayatını kaybetti

Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi Çakırlar Caddesi bir kişinin araç içerisinde kilitli kaldığı ve hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç kapısının açık olması üzerine itfaiye ekipleri normale dönerken, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde aracın arka koltuğunda yatar vaziyette olan ve isminin Ünal Emin Paktaş (71) olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Paktaş'ın hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri istendi.

Paktaş'ın kanser tedavisi gördüğü ve 30 Ağustos tarihinde Finike'den Antalya'ya tedavi için geldiği öğrenildi. Paktaş'ın 30 Ağustos akşamı rahatsızlanarak özel hastanenin acil servisine gittiği ve serum takıldığı, tedavisinin ardından ise bir gün sonraki randevusu için park ettiği araç içerisinde istirahat ettiği öğrenildi.

Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Paktaş'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.