Bodrum'da kuaför ile baklavacı birbirine girdi

Bodrum'da 26 Ağustos günü Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde meydana gelen olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Caddede faaliyet gösteren kuaförün işletmecisi kadın ile baklavacı arasında küfürleşme yüzünden tartışma yaşandı.

Tartışma arbedeye dönerken, olaya kuaförün çalışanı da katıldı. Arbede sırasında kuaför, baklavacının sırtına sıcak kahve döktü, boşalan fincanı da üzerine fırlattı.

Kahvenin sıçrayan bir kısmı, baklava dükkanının içerisinde bulunan kız çocuğunun yüzüne geldi. Büyük korku yaşayan çocuğun yüzünde yanık oluştuğu öğrenildi.

Olay yatıştıktan bir süre sonra kuaförün kocası olay yerine geldi. Baklavacıya uçan tekme atmaya çalışan koca yere düştü. Araya giren çevredeki vatandaşlar, olayın daha da büyümesini önledi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.