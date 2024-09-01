Vedat Milor trafik kazası geçirdi
İstanbul Beyoğlu'nda yemek yazarı Vedat Milor'un içinde bulunduğu araç, kaza yaptı. Kaza sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Milor, "Emniyet kemeri takmasam ve hava yastığı çalışmasa benim için çok daha kötü olabilirdi." ifadelerini kullandı.
Halıcıoğlu Mahallesi Karaağaç Caddesi'nde yemek eleştirmeni Vedat Milor'un şoförünün kullandığı araç, bir otomobille çarpıştı.
Kazada can kaybı ve yaralanan olmadı.
Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Vedat Milor, "Emniyet kemeri takmasam ve hava yastığı çalışmasa benim için çok daha kötü olabilirdi. Şoför Fahrettin Bey'in bir eli ciddi hasar gördü. Yazmaktaki amacım ciddi bir soruna dikkat çekmek. Ülkemizde kavşak dönüşleri çok sorunlu ve belirsiz. Bize çarpan arkadaş düzgün bir insandı." ifadelerini kullandı.
Dün yaşadığımız kazanın anatomisi:Vedat Milor (@vedatmilor) September 1, 2024
Sola hatalı dönüş yapan sürücü (beyaz araç) kazaya neden oldu ve %100 haksız olduğunu kabul etti. Emniyet kemeri takmasam ve hava yastığı çalışmasa benim için çok daha kötü olabilirdi. Şöför Fahrettin Beyin bir eli ciddi hasar gördü. Yazmaktaki. pic.twitter.com/yohCI19I0Z